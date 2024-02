1 de 2

A Polícia Civil de Mato Grosso em apoio à Polícia Civil de Goiás cumpriu na manhã de ontem (6), 13 ordens judiciais entre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão com alvo em uma associação criminosa especializada em furtos de módulos de caminhão.

A Operação Vespertílio, deflagrada com base em investigações do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) da Polícia Civil de Goiás, apurou crimes de furto qualificado, latrocínio tentado contra diversas vítimas na cidade de Rio Verde (GO).

As investigações identificaram uma associação criminosa especializada em módulos de caminhão, sendo expedidos pela Justiça 28 ordens judiciais contra os investigados, sendo oito mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão domiciliar.

Os mandados foram cumpridos nas residências dos investigados e em locais de comercialização dos objetos de origem ilícita, nas cidades de Cuiabá, Cáceres, Rondonópolis, Ponta Porã, São Paulo (MS), Guapiaçu (SP) e Vilhena (RO).

Em Mato Grosso, são cumpridas 13 ordens judiciais, sendo seis mandados na cidade de Rondonópolis (quatro de prisão preventiva e dois de busca e apreensão), seis mandados em Cuiabá (dois de prisão preventiva e quatro de busca a apreensão domiciliar) e um mandado de busca e apreensão no município de Cáceres.