De olho na eleição de outubro deste ano, o MDB, que tem como pré-candidato a prefeito o deputado Thiago Silva, está se movimentando visando o seu fortalecimento para o pleito.

A sigla que conta, no momento, com uma bancada na Câmara Municipal de três vereadores pode mais que dobrar de tamanho na abertura da chamada “janela”, quando os parlamentares poderão, dentro de um período de 30 dias, entre 7 de março a 5 de abril, mudar de partido para disputar o pleito deste ano sem o risco perder o mandato por infidelidade partidária.

A bancada do MDB no parlamento municipal é composta atualmente pelos vereadores Adonias Fernandes, Cláudio da Farmácia e Investigador Gerson.

Além do vereador Adilson do Naboreiro, que já havia dito ao A TRIBUNA em agosto do ano passado, logo após deixar a Secretaria Municipal de Agricultura, que trocaria o SD pelo MDB na abertura da janela este ano, a bancada da sigla e o projeto de pré-candidatura a prefeito do deputado Thiago Silva devem receber o reforço do vereador Dr. Jonas Rodrigues, que também se elegeu pelo Solidariedade.

Dr. Jonas, que inclusive dialogava com o PL para uma possível filiação, deu indícios que o seu caminho deve ser o MDB, já que esteve presente na reunião da executiva da sigla presidida pelo deputado Thiago Silva, realizada na noite de segunda-feira (5), na URAMB.

No início do ano passado, o A TRIBUNA noticiou que o Dr. Jonas, que é advogado e fiscal de carreira da Prefeitura de Rondonópolis, deveria trocar o SD pelo MDB ou PL para tentar a reeleição.