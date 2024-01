1 de 2

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, foi eleito presidente do diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB), na noite de segunda-feira (15), durante o Congresso que reuniu representantes do Estado e da sigla Nacional. A eleição foi de chapa única e a unanimidade dos votos mostra a confiança e o apoio que Paulo José tem dentro do partido.

“Acredito que fazer política é dialogar, é buscar qualidade de vida para as pessoas e é isso que tem feito o PSB em Rondonópolis. O evento de hoje deixa bem claro, mais uma vez, que fazer gestão dando voz às pessoas é o melhor caminho”, disse Paulo José.

Para o presidente eleito, esse novo diretório tem como objetivo fortalecer o PSB. “Nós estamos construindo um partido forte, estruturado e a chegada de mais pessoas, novas filiações é a demonstração da confiança ao nosso trabalho. Esse é um ponta pé inicial no processo democrático e na continuidade da construção coletiva de um projeto que deve seguir em Rondonópolis”, declarou PJ.