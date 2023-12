1 de 2

Uma equipe de trabalho deve visitar outras cidades do país para conhecer modelos de calçadões implantados que têm tido bons resultados. Este foi um dos encaminhamentos da audiência pública realizada na noite de anteontem (13), na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Rondonópolis.

“Vamos buscar exemplos de outras cidades que deram certo, onde implantaram calçadões sem prejudicar a questão de circulação de veículos na região central”, repassou ontem ao A TRIBUNA o vereador Adonias Fernandes (MDB), autor da convocação para discutir com setores comercial e empresarial da cidade a viabilidade de um calçadão na região central.

“Um dos primeiros locais que devemos visitar será Campo Grande (MS), que fez uma revitalização da principal via comercial de lá, implantando um calçadão sem fechar totalmente a circulação de veículos”, antecipou Adonias. A visita à capital sul-mato-grossense já deve acontecer no início do ano.

“Além da Câmara Municipal, a equipe de visitas contará com representantes da CDL, ACIR e da prefeitura de Rondonópolis”, afirmou o emedebista, avaliando que o saldo da audiência foi bastante positivo, pois reuniu as entidades representativas do setor comercial e empresarial da cidade e do poder público para tratar da revitalização da região comercial central do Município.

De acordo com o parlamentar, o que ficou definido durante a audiência é que a implantação de um calçadão, como uma alternativa de revitalização da região central, será objeto de um amplo estudo para verificar todos os seus impactos.

“A prefeitura, que esteve na audiência representada por equipe do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR) e da secretaria municipal de Infraestrutura, comprometeu-se em fazer este estudo de impacto”, informou.

Após este estudo de impacto e de visitas a outras cidades brasileiras que foram bem-sucedidas na implantação de calçadões como forma de revitalização do setor comercial central da cidade, a ideia é elaborar um projeto para viabilizar a sua implantação, “buscando a captação de recursos com representantes da nossa bancada federal”.