Com as obras em andamento, desde 2020, a reforma da ponte sobre o Rio Vermelho, na BR-163/364, em Rondonópolis, deve ser finalizada no final deste mês.

O prazo foi confirmado pela Concessionária Nova Rota do Oeste que informou que os serviços, em toda a parte estrutural da ponte, foram concluídos e, agora, a concessionária concentra as atividades na pavimentação da pista e, posteriormente, fará a sinalização horizontal e vertical.

A demora na conclusão da obra vem irritando condutores que precisam trafegar pela travessia urbana da cidade. Com trechos constantemente interditados, os congestionamentos tornaram-se constantes na região.

A reforma total da ponte teve início em julho de 2020. Em março deste ano, a concessionária explicou que o cronograma de obras teve que ser ampliado diante do impacto das fortes chuvas registradas em Rondonópolis, em fevereiro deste ano.

Na ocasião, a Nova Rota do Oeste destacou que a situação causou diversos transtornos para a cidade e na rodovia não foi diferente, pois a obra da ponte também sofreu forte impacto, visto que toda a estrutura de plataformas que estava montada nos três pilares da ponte, assim como ferramentas e equipamentos, foi levada pela força da água.

Além disso, um importante equipamento (perfuratriz, que realiza a perfuração para as estacas submersas) foi arrastado para o leito do rio pela enchente. Diante desse cenário, o equipamento teve que ser retirado do rio e passar por reparos para retornar aos serviços.

Ainda, conforme a concessionária, a obra deve custar aproximadamente R$ 12 milhões e avaliou que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a ponte sobre o Rio Vermelho foi construída em 1953 em substituição a uma ponte de madeira que foi levada por uma enchente.

“Esta é uma das pontes mais antigas do trecho sob concessão da BR-163 e, por isso, o trabalho de reconstrução foi complexo”, informou.