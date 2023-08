1 de 2

A Secretaria Municipal de Infraestrutura anunciou ontem (15) que deu início na segunda-feira (14) às obras de revitalização da pista de caminhada e canteiro central da Avenida Bandeirantes no trecho duplicado.

Orçada em aproximadamente R$ 2,6 milhões a obra deve abranger 3,3 quilômetros de pista, entre a Rua Aeroporto e a ponte sobre o Córrego Lajeadinho, nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar Ambiental.

Segundo a Infraestrutura, a obra compreende a revitalização de toda a extensão da pista de caminhada e do canteiro central da via, incluindo demolição do piso existente para troca por piso intertravado.

No projeto arquitetônico urbanístico consta ainda que será implantada uma nova iluminação (alta e baixa) no trecho, incluindo a instalação de postes metálicos com lâmpadas de led.

De acordo com o Município, os serviços foram iniciados com a instalação de tapumes. Após, serão realizadas as demolições e remoções dos detritos, começando na região do Batalhão da Polícia Militar Ambiental.

A Pasta também informou que serão fechados trechos de 30 metros aproximadamente, onde será interditada uma faixa da avenida para o tráfego de veículos. Os trechos serão sinalizados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

A obra de revitalização do canteiro central e da pista de caminhada é uma reivindicação antiga dos moradores da região que costumam praticar caminhadas no local. O calçamento já estava bastante deteriorado, com desníveis e colocava em risco pessoas com dificuldades de mobilidade.