A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) aprovou a criação de três novos cursos de graduação: bacharelado em direito, bacharelado em agronomia e tecnólogo em agrocomputação. A decisão amplia em 650 vagas o quantitativo de estudantes da universidade.

Após passar pela avaliação do Ministério da Educação (MEC) e cumprir as demandas das unidades acadêmicas e administrativas da instituição, a UFR conseguiu a aprovação definitiva dos novos cursos que passarão a ser ofertados na próxima entrada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2024).

A decisão foi tomada durante a 5ª reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), realizada na tarde desta terça-feira (15). Já a aprovação do curso superior de tecnologia em agrocomputação ocorreu na semana passada.

A reitora da universidade, professora Analy Castilho Polizel de Souza, agradeceu a todos os envolvidos pela proposição dos novos cursos e por todo o trabalho na construção dos projetos pedagógicos.

“Hoje é um dia muito significativo e importante no qual ampliamos nosso número de vagas para que centenas de estudantes tenham mais oportunidades de cursar uma graduação de qualidade e gratuita em nossa instituição. Este é um projeto que estava em construção desde 2009 e que agora, com a autonomia de nossa universidade, fomos capazes de concretizar”.