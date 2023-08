Rondonópolis pode ter um pouco de alívio com temperaturas menos intensas e umidade relativa do ar um pouco mais alta neste fim de semana, mas o calorão volta com tudo na próxima semana e o clima permanece seco. É o que aponta o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Apesar de o Instituto prever possibilidade de chuva na cidade para o próximo domingo (20), a estiagem ainda não dará trégua, com previsão de piora na umidade relativa do ar na próxima semana e temperaturas na casa dos 40ºC.

Durante esta semana, as temperaturas devem seguir altas, com leve redução no fim de semana. As temperaturas, contudo, devem voltar a subir a partir da próxima segunda-feira (21), com queda na umidade do ar.

A previsão é de dias quentes esta semana na cidade. As temperaturas devem ficar entre 36ºC e 18ºC hoje (16), sem possibilidade de chuvas.

Nesta quinta-feira (17), a máxima também chega a 36ºC e a mínima a 18ºC. Também não há possibilidade de chuva. Na sexta-feira (18), as temperaturas devem ser iguais às previstas para quinta-feira e no sábado (19), a máxima deve ser de 34ºC, com mínima de 17ºC.