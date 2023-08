O cadastro de participação deve ser realizado por meio do formulário disponível na internet. Para aqueles que desejam apenas assistir as apresentações não é necessário fazer a inscrição, basta comparecer neste sábado, no campus da Universidade Federal de Rondonópolis.

O cadastro de participação deve ser realizado por meio do formulário disponível na internet. Para aqueles que desejam apenas assistir as apresentações não é necessário fazer a inscrição, basta comparecer neste sábado, no campus da Universidade Federal de Rondonópolis.

Para participar é necessário já possuir o próprio instrumento e algum grau de conhecimento musical prévio. As inscrições são gratuitas e aberta para todos os públicos.

O evento será conduzido pelos maestros Cláudio Colmanetti, da Itália, e pelo maestro Pio Sagrilo, da Grã-Bretanha. A coordenação é do maestro Gilmar de Assis, de São José do Rio Preto (SP).

As atividades serão realizadas no anfiteatro do Núcleo de Estudos e Atividades da Terceira Idade (NEATI), na parte da manhã, das 9h às 11h e à tarde, das 13h às 17h. Os interessados podem participar em período integral ou em apenas um deles. Os certificados serão emitidos conforme o tempo de participação.

Além da oficina, também acontecerá o I Encontro de Música de Câmara com prática coral, que contará com apresentações de instrumentos e canto coral da universidade. A prática é aberta para interessados conhecerem e participarem do grupo.

A UFR mantém ensaios do coral aos sábados, conduzidos pela maestrina Eryka Hill. A participação é gratuita e aberta para toda comunidade. Mais informações podem ser obtidas com a Diretoria de Cultura, Esporte e Lazer, por meio dos contatos [email protected] ou (66) 99686-8437 (whastapp).