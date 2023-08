Para o líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo dos Santos (SD), a reestruturação segue o que já foi feito em outras secretarias, como Esportes e Meio Ambiente.

A Câmara Municipal aprovou, na sessão plenária de ontem (2), o projeto de autoria do Executivo Municipal, que prevê a reestruturação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).

COBRANÇA

Em meio às discussões para reestruturação da Setrat, alguns vereadores aproveitaram para cobrar do prefeito a nomeação de um secretário para a pasta, que está sem titular desde a saída de Lindomar Alves, no início do mês passado.

Adonias Fernandes (MDB) foi um dos vereadores que usaram a tribuna para cobrar a nomeação urgente do secretário. Segundo ele, o trânsito na cidade encontra-se em uma situação preocupante, com o número de acidentes crescente.

“Chamo a atenção do prefeito. A questão do trânsito é preocupante. É preciso ser encarada com seriedade. Tem este projeto importante na Casa para ser votado. Sou favorável, mas precisamos ter um secretário de Trânsito. Não dá para ter lá [na Setrat] uma pessoa nomeada interinamente”, ponderou o emedebista.

Em resposta ao vereador Adonias, o líder do prefeito disse que Zé do Pátio reconhece a necessidade de medidas para melhorar o trânsito e deve estar indicando, nos próximos dias, um nome para assumir a Setrat. “Acredito que, até a próxima semana, já tenhamos o nome do secretário ou secretária”, prevê Reginaldo.

Nos bastidores, comenta-se que será uma secretária.