Segundo colocado na corrida pela prefeitura de Rondonópolis, em 2020, com mais de 20 mil votos, o empresário Luiz Fernando Homem de Carvalho, o Luizão, de olho na sucessão de Zé do Pátio, pode trocar o Republicanos pelo PL.

Pelo que apurou o A TRIBUNA, ele se reuniu, na terça-feira (1º), com a direção local do partido para discutir o seu ingresso na legenda, onde colocou, inclusive, o seu nome à disposição para disputar o comando do Palácio da Cidadania.

“Sim, existe esta possibilidade dele vir. Membros da direção local recepcionaram o Luizão, que é ex-presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), onde externou a sua disposição de se filiar ao PL e, inclusive, colocando o seu nome à disposição como pré-candidato a prefeito na eleição do próximo ano”, confirmou à reportagem o presidente regional da sigla, o ex-prefeito Ananias Filho.

Caso se concretize a filiação de Luizão ao PL, a legenda poderá ter em suas fileiras dois candidatos que concorreram à prefeitura de Rondonópolis na eleição de 2020 e que chegam na condição de pré-candidatos.

Conforme noticiou este jornal, o deputado estadual Cláudio Ferreira, que está de saída do PTB e também cogita concorrer a prefeitura novamente, recebeu convite oficial da direção local para se filiar à sigla. Nos bastidores, a sua filiação já é dada como certa.

“O PL já tem dois pré-candidatos entre os seus filiados, o apresentador Agnelo Corbelino e Cláudia Lugli”, comentou Ananias Filho. “O Luizão, caso venha, será mais um nome para a disputa, assim como outros que estamos discutindo a filiação, como é o caso do deputado Cláudio Ferreira que, humildemente procurou, como vocês (A TRIBUNA) noticiaram, a direção local para discutir a sua filiação também”.