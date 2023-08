A Câmara Municipal aprovou, durante a sessão de ontem (2), o projeto de Lei Complementar encaminhado, em regime de urgência, pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), com o intuito de promover a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde (CMS).

O projeto foi alvo de muita discussão no plenário. Porém, sob forte articulação do líder do prefeito, vereador Reginaldo Santos (SD), a força da base de sustentação do Executivo falou mais alto e a proposta foi aprovada, em duas votações. Uma em sessão ordinária e outra extraordinária, convocada para limpar a pauta de votações.

Datado do dia 14 de junho e protocolado na Câmara no final da manhã de anteontem, o projeto foi encaminhado para votação com duas emendas apresentadas pelos vereadores Kalinka Meirelles (Republicanos), Dr. José Felipe (Podemos), Paulo Schuh (DC) e Roni Magnani (PSB).

As emendas buscavam modificar dois itens propostos pelo Paço Municipal. Uma era para tentar impedir a redução de representantes de entidades dentro do Conselho Municipal de Saúde, de 24 para 16.

Já a outra tratava sobre a questão da escolha da presidência. Ao contrário da proposta encaminhada, onde a presidência fica a cargo de indicação do prefeito, a emenda visava estabelecer que deveria ser eleito, conforme estabeleceu uma emenda à Lei Orgânica aprovada este ano pelos vereadores.