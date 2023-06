“A cerca deveria estar com 100% de sua extensão protegida para evitar esse tipo de acesso às vias movimentadas com pessoas e veículos, evitando por em risco às pessoas e os animais”, diz.

O biólogo reforça, entretanto, que o local onde a onça parda foi vista, possui cercamento, justamente para impedir que animais silvestres tenham acesso à avenida, mas a cerca está com vários pontos vulneráveis.

Copetti, contudo, pondera que no caso da onça parda, a primeira reação que ela terá será a fuga em relação a presença de humanos, porque essa espécie, diferente da onça pintada, não tem a reação de ataque.

“Essa área [de aparição da onça parda] é um local de presença desta espécie. A onça parda é um animal que percorre grandes extensões de área em busca de alimento, proteção e de parceiro para reprodução, então, é relativamente comum que se observe a presença delas. Além disso, à medida em que avançamos no uso e ocupação de áreas em que elas usavam para se proteger e se alimentar, ela vai avançando para outras em busca de alimento e proteção”, destaca.

A presença da onça, em uma via movimentada da cidade e utilizada por um grande número de pessoas para caminhadas e lazer, levantou questionamentos sobre a segurança na região, bem como no Parque Natural Municipal de Rondonópolis, antigo Seriema, que será aberto no local.

A aparição de uma onça parda, na Avenida Otaviano Muniz, no bairro Vila Goulart, em Rondonópolis, na noite desta segunda-feira (26), que foi filmada por moradores que passavam pela região, ganhou grande repercussão na cidade. Isso porque não é comum a aparição desse tipo de animal silvestre na área urbana.

O ideal, em casos de aparições como essas na área urbana, é que as pessoas não perturbem o animal, porque, segundo Copetti, ele irá retomar o seu curso em seu meio natural. O biólogo orienta que as pessoas informem os órgãos competentes para, caso seja possível, fazer o registro e acompanhamento formal, ou captura e traslado do animal.

PARQUE SERÁ ABERTO NO LOCAL

Na região onde a onça parda apareceu, nesta segunda-feira, será aberto ao público o Parque Natural Municipal, cujas obras internas já estão concluídas. A presença do animal levantou dúvidas quanto a segurança de frequentadores no parque.

Com relação a isso, o biólogo ressalta que o parque foi criado com estudo de viabilidade técnica, o único de Rondonópolis que contou com esse tipo de avaliação. Contudo, ele pondera que é necessário concluir o Plano de Manejo do parque e assim garantir a segurança de animais e da população.

“Desde a criação do parque, mais estudos deveriam ter sido feitos, com acompanhamento por parte de profissionais e por meio de parceria técnica científica com universidades”, destaca.

A partir da continuidade desses estudos, conforme explica o biólogo, seria criado o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal, o que deveria ter sido feito em um prazo de 5 anos, até abril deste ano, e não foi realizado.

“Esse plano definiria de que forma o parque seria efetivamente usado pela população, o que já tem uma predefinição nos estudos de viabilidade do espaço, mas que seria sacramentado no Plano de Manejo e na instalação de estruturas físicas de controle que garantam a integridade dos animais e da população”, finaliza.