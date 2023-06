O levantamento do Censo 2022 começou a ser realizado em agosto do ano passado. Inicialmente previsto para ser concluído em outubro e ter os resultados divulgados a partir de novembro, o recenseamento acabou sendo prorrogado várias vezes em função de dificuldades enfrentadas em todo o Brasil para o levantamento dos dados junto a população.

O IBGE destaca que os resultados oficiais do Censo 2022 que serão divulgados hoje permitirão a exploração das informações em diferentes níveis geográficos, como grandes regiões, unidades da Federação, concentrações urbanas, e por municípios.

De acordo com o Instituto, serão divulgados os primeiros resultados de população e domicílios, apresentando um conjunto de informações básicas sobre os totais populacionais e de domicílios no País em diferentes níveis geográficos e recortes, além de diversos indicadores derivados dessas informações, como a média de moradores por domicílio, a densidade demográfica e a taxa de crescimento anual da população e dos domicílios.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga hoje (28), às 10h, em Brasília (DF), os dados oficiais do Censo Demográfico 2022.

Em Rondonópolis, 235.622 moradores foram contados nos domicílios em que houve resposta aos recenseadores. O total da população da cidade somente será conhecido hoje e vai considerar ainda a estimativa de moradores nos domicílios em que não houve resposta.

Os dados preliminares mostraram que em Rondonópolis, 86.838 domicílios ocupados tiveram moradores entrevistados pelos recenseadores.

Outros 3.608 domicílios ocupados tiveram recusa dos moradores em responderem ao Censo. Ainda foi levantado que 13.388 domicílios estão vagos, 4.932 são usados ocasionalmente e 116 são domicílios improvisados.

Com isso, a perspectiva é que o número total de habitantes da cidade fique em torno de 250 mil. Número que poderá ser um pouco menor ou maior que a prévia do IBGE divulgada em dezembro de 2022, que mostrou Rondonópolis com 253.388 habitantes.