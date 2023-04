Os semáforos nos cruzamentos da avenida Amazonas com as ruas Fernando Correia, Arnaldo Estevão e 13 de Maio já estão funcionando normalmente, segundo informação repassada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).

Conforme o A TRIBUNA já informou, os semáforos dos referidos locais ficaram sem funcionar, por causa da interrupção do fornecimento de energia elétrica em parte da região central, na manhã deste sábado (8).

A interrupção do fornecimento de energia foi ocasionada por um curto na rede, que danificou a controladora semafórica, que fica localizada na avenida Amazonas, nas proximidades da Praça Brasil, região central. Com os semáforos nestes pontos desligados, o trânsito pela manhã ficou tumultuado.

De acordo com Setrat, uma equipe foi direcionada, assim que tomou conhecimento do problema, para fazer o reparo da controladora danificada com a queda de energia.

No entanto, o restabelecimento do funcionamento dependia do retorno da energia elétrica. A concessionário Energisa foi acionada e no início da tarde de hoje o fornecimento de energia foi retomado. Com isso, os semáforos voltaram a funcionar, segundo informação da Setrat.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, ressalta que a falta de energia por um longo período afeta o funcionamento dos semáforos.

O novo sistema semafórico licitado pelo município, que teve o seu processo de aquisição homologado esta semana, contém nobreaks para permitir uma maior estabilidade dos equipamentos, cerca de duas horas.

Mas, em caso de uma interrupção de energia elétrica superior a isso, o funcionamento do sistema semafórico terá problemas mesmo assim, observa Lindomar.