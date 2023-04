Muitos moradores estão esperando o desfecho da ação que corre na Justiça para definir sobre o pagamento do IPTU 2023 em Rondonópolis. Um desses exemplos é o construtor Ailton Pereira da Silva (55), que levou um susto quando viu os valores tão altos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) cobrados de dois terrenos de 200 metros quadrados cada que tem no Residencial dos Lírios.

Ailton mostrou o documento emitido pela Prefeitura de Rondonópolis no qual o valor cobrado no ano passado foi de R$ 451,00 para cada um dos seus terrenos e neste ano saltou para R$ 1.615,41, um aumento de cerca de 258%.

“Quase caí duro”, disse ele ontem (6) ao A TRIBUNA, acrescentando que ainda não pagou o imposto municipal, pois não considera justo. Ailton conta que, assim como ele, vários outros proprietários de imóveis e terrenos no residencial também estão revoltados com o aumento no valor do IPTU este ano, pois consideram abusivo.

“Aguardamos o Judiciário para que faça justiça nesta questão do IPTU em Rondonópolis. É um absurdo o que a Prefeitura está cobrando. Não sei como vou fazer para pagar o imposto. No meu caso, que são dois terrenos e ainda estou pagando as prestações, passou de aproximadamente R$ 900 para quase R$4 mil de um ano para o outro. Não tem cabimento isso!”, reclamou.

Ele se refere ao pedido feito pelo Procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Júnior, para que a Justiça conceda uma medida cautelar suspendendo, imediatamente, a cobrança do IPTU pela Prefeitura de Rondonópolis – o que ainda não teve um parecer.

O Procurador-geral alega na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), impetrada no último dia 17 de março, que o aumento do imposto municipal foi abusivo. O pedido do MPE, que aguarda para ser analisado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT), foi distribuído ao desembargador Paulo da Cunha.

Recentemente, conforme o A TRIBUNA noticiou, desembargadores do TJMT consideram inconstitucional a lei da Prefeitura de Cuiabá que aumentou o IPTU deste ano e suspendeu a cobrança. A expectativa é de que uma decisão semelhante pode se repetir no caso de Rondonópolis.