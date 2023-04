Equipes dos grupos especiais da polícia começaram a chegar ontem (6) em Rondonópolis, com a apoio de helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas do Mato Grosso (Ciopaer), para auxiliarem nas investigações sobre a explosão criminosa que ocorreu no início da noite de terça-feira (4) na unidade do Supermercado Tropical da Vila Operária, deixando três vítimas feridas, entre elas uma criança com ferimentos graves.

- Publicidade -

A Diretoria Geral da Polícia Civil de Mato Grosso havia anunciado na quarta-feira (5) que enviaria equipes especializadas de Cuiabá para Rondonópolis para reforçar as investigações do caso que estão sendo conduzidas pela Delegacia Regional de Rondonópolis.

Mesmo com o reforço policial já anunciado, a presença maciça de grupos especiais da polícia, como o Bope e a movimentação de helicóptero das forças de segurança na cidade, causou temor em parte da população e vários boatos começaram a circular, porém a investigação segue em sigilo e nenhuma nova informação foi confirmada pela polícia até a noite de ontem.

A polícia confirmou que a explosão foi criminosa, que perícias estão sendo conduzidas e pessoas ouvidas. O delegado regional de Rondonópolis, Thiago Garcia Damasceno, reiterou ontem ao A TRIBUNA que todas as informações estão sendo averiguadas a fim de esclarecer o fato e a motivação.

“A apuração está sob sigilo. Não podemos passar outras informações a fim de não comprometer o andamento da investigação”, afirmou o delegado.

A explosão ocorreu no início da noite desta terça-feira (4), na unidade do supermercado localizado na Vila Operária. A equipe plantonista da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada por volta das 19 horas com o relato da explosão e seguiu para no local para análise dos fatos. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e fez a contenção da fumaça que se espalhou com a explosão.

O Corpo de Bombeiros informou que a explosão atingiu gôndolas de produtos e derrubou parte do teto do supermercado. A explosão teria ocorrido nas prateleiras de produtos aerossóis.

As unidades do Supermercado Tropical reabriram as portas normalmente nesta quinta-feira (6), depois de permanecerem fechadas na quarta-feira para que uma varredura pudesse ser feitas nas lojas.