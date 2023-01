1 de 2

Os manifestantes que estavam acampados em frente ao quartel do 18º Grupo de Artilharia e Campanha (GAC), que não concordavam com o resultado das eleições que deu a vitória para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixaram o local ontem (9).

Segundo a Polícia Militar, os manifestantes desativaram o acampamento no início da tarde de ontem de forma pacífica e fizeram a limpeza do espaço. Não foi preciso a realização de operação policial.

O acampamento começou a ser desmontado depois que as Forças de Segurança avisaram os manifestantes que eles teriam que deixar o local em cumprimento a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morais, que determinou que os acampamentos de manifestantes nas proximidades dos quartéis-generais do Exército deveriam ser desmontados em até 24 horas em todo o Brasil.

A decisão de Morais foi tomada na noite de domingo (8), após a invasão e vandalismo no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e sede do STF em Brasília (DF).