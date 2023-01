O homicídio teria ocorrido após Fábio reclamar que o farol do carro de Maroan estava alto e atrapalhando as pessoas que estavam na mesa na conveniência de um posto de gasolina, na Avenida Lions Internacional.

No caso de Maroan, ele se encontrava foragido desde julho de 2021. Em abril de 2022, o juiz Wagner Plaza Machado Júnior decidiu que o suspeito irá a Júri Popular por homicídio qualificado por motivo fútil com recurso de que dificultou a defesa da vítima.

A OPERAÇÃO

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Santa Catarina. Já as investigações, que foram conduzidas pela DRACO/DEIC/PCSC, contaram com informações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, fornecidas por meio da DRACCO e da 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.