Ainda segue sem confirmação de uma data para que os acadêmicos dos cursos da Unemat em Rondonópolis tenham as suas aulas ministradas no prédio que foi construído pela prefeitura em parceria com a iniciativa privada na área do antigo aeroporto.

Os acadêmicos dos diversos cursos ofertados pelo Núcleo Pedagógico de Rondonópolis estão mobilizados, cobrando respostas da prefeitura de Rondonópolis e da reitoria da Unemat sobre a ocupação do prédio e a instalação definitiva de um campus na cidade.

O Núcleo Pedagógico de Rondonópolis, vinculado ao campus de Alto Araguaia, tem suas atividades funcionando provisoriamente na Escola Estadual Professora Stela Maris Valeriano da Silva, no bairro Edelmina Querubin, periferia da cidade.

Uma comissão de alunos se reuniu, na manhã de ontem (14), com a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Cól. Eles cobraram que as aulas do próximo ano letivo sejam ministradas no novo prédio.

A secretária informou que estão sendo tomadas todas as medidas para que isso ocorra o mais rápido possível. Inclusive, a comissão foi informada que a licitação do projeto hidráulico já foi concluída e deve começar a execução nos próximos dias. Já o projeto elétrico está mais atrasado, estando na fase final para ser licitado.

“Ainda não recebemos uma precisão exata da data de entrega do prédio. No entanto, a reunião foi positiva, pois abriu-se o diálogo com a administração municipal e recebemos informações mais precisas sobre o andamento do processo de entrega do prédio. Pois, queremos iniciar as aulas do próximo ano já na nova estrutura construída para receber a Unemat em nossa cidade”, disse o acadêmico do curso de Direito, Daniel da Silva Gonçalves.

Diante disso, Daniel pediu a secretária que seja cobrado mais agilidade dos setores responsáveis pela execução dos projetos necessários para dar as condições do prédio receber os estudantes. “Solicitamos a maior agilidade possível para execução destes dois projetos”, comentou.

Além da transferência para nova estrutura, os acadêmicos também estão preocupados com o imbróglio entre a Prefeitura de Rondonópolis e a reitoria da instituição para a doação do prédio, que foi construído por meio de uma parceria entre o município e empresas privadas.