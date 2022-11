O processo de contratação do consórcio de empresas que irá instalar o sistema de fiscalização eletrônica no trânsito de Rondonópolis está na fase final.

Ao A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Administração informou que a licitação está feita e no momento é realizada a fase de auditagem, que consiste em uma análise jurídica detalhada, para posteriormente o processo ser encaminhado para a assinatura do prefeito José Carlos do Pátio.

A licitação para a implantação da fiscalização eletrônica em Rondonópolis teve um consórcio composto por três empresas como vencedor do certame. O consórcio é composto pelas empresas Data Traffic S/A, Shempo Indústria e Comércio Ltda e Innovation Tecnologia e Soluções Ltda e será contratado por aproximadamente R$ 33 milhões. O certame foi realizado pela Prefeitura em 17 de agosto.

Após a assinatura do contrato com o Município, o consórcio começará a instalação dos equipamentos na cidade. Depois de instalados, será ainda realizado um período de um mês de teste, para somente então, a fiscalização eletrônica entrar em funcionamento efetivo com a aplicação de multas.