O Governo do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis se manifestaram ontem (14) sobre os procedimentos que serão adotados na municipalização de quatro escolas estaduais na cidade e no fechamento das turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental na rede estadual e o consequente direcionamento desses alunos para escolas da rede municipal. Conforme dados do Estado e Município, mais de 6 mil alunos serão impactados com as mudanças.

As informações foram repassadas pela diretora Regional de Educação de Rondonópolis, Andreia Cristiane Oliveira e pela secretária Municipal de Educação, Mara Gleibe da Fonseca, em entrevista coletiva realizada ontem na Secretaria Municipal de Educação.

Estado e Município reafirmaram que o redimensionamento, que envolve a municipalização das escolas estaduais Dom Wunibaldo, Antonio Balbino, Sebastiana R. de Souza e Professora Renilda da Silva Moraes, o fechamento das turmas de 1º ao 5º ano nas escolas estaduais e o fechamento de turmas do 7º, 8º e 9º ano nas escolas municipais, será efetivado já em 2023. Os entes garantiram que nenhum aluno ficará sem vaga.

As mudanças, segundo Mara Gleibe, preveem que 3.942 alunos que hoje estão em escolas estaduais passem para a rede municipal, e 2.231 alunos que estudam na rede municipal sejam transferidos para a rede estadual. A rede municipal passará então a contar com 1.711 alunos a mais.

A secretária afirmou que a rede municipal já está se adequando para receber os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como para gerir as quatro escolas estaduais que serão municipalizadas.

A secretária também destacou que o Município atende a determinação estadual e que o prefeito José Carlos do Pátio assinou a adesão para o processo de redimensionamento. Inicialmente, o fechamento das turmas seria gradual até 2027, mas no último dia 4 de novembro, o Governo do Estado definiu que o processo seria realizado já para o próximo ano letivo de 2023.