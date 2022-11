Com o aumento de casos da Covid-19 registrados no país e o surgimento de uma nova variante do coronavírus, as autoridades de saúde reforçam que a vacina é a única forma de evitar formas graves da doença.

Em Rondonópolis, a procura pelos imunizantes nas unidades de saúde tem tido queda nos últimos meses, o que tem preocupado a secretaria municipal de Saúde por conta do crescimento de novos casos da doença que vêm sendo registrados no território nacional.

“A imunização reduz a chance de um desfecho mais grave em caso de Covid-19”, afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde do município, Paulo Padim, acrescentando que quem ainda não recebeu a vacina contra a Covid-19 ou falta completar o esquema vacinal pode procurar uma unidade básica de saúde, que fica aberta das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020, o coronavírus continua a evoluir. Agora, a mais recente é a BQ.1, variante da Ômicron. Diante da identificação desta nova variante, “fazemos este alerta para que os rondonopolitanos que ainda não se vacinaram ou não completaram seu ciclo vacinal procurem uma das nossas unidades de saúde para ficarem mais seguros”.

No momento, podem receber as vacinas contra a Covid-19 o público a partir de três anos de idade. O município disponibiliza também a segunda dose de reforço (quarta dose) para quem tem mais de 30 anos. Para isso, é preciso ter recebido a terceira dose há mais de quatro meses.