As obras que estão sendo feitas por uma empresa, atendendo a Prefeitura de Rondonópolis, no Horto Florestal, na Vila Goulart, estão sendo alvo de reclamação em função da má qualidade dos serviços. Além de não contemplarem todas as estruturas, os trabalhos feitos agora no local já apresentam defeitos ou avarias.

O Jornal A TRIBUNA recebeu uma denúncia quanto ao descaso do poder público com a falta de fiscalização nas obras em execução no Horto Florestal. Entre os problemas já apresentados nas obras estão árvores que tiveram os pés concretados, calçadas trincadas ou quebradas e cercas e pilastras caindo.

As reclamações são de que a construção das calçadas ainda nem foi concluída e em várias partes já são vistas anomalias. Se não bastasse esse problema, o Horto Florestal também convive com animais abandonados. “Pessoas caminham com os cachorros e não colhem o coco feito pelos animais nas calçadas. Não tem placas que orientam as pessoas a recolher o coco do seu animal, sem falar que também é crime abandonar animais em lugar público”, criticou uma assídua frequentadora do local.

Vale informar que as obras no Horto foram viabilizadas por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre Município, Ministério Público e uma construtora local. Os recursos são de multas que a empresa havia recebido. A obra está em andamento e compreende a reestruturação da calçada externa, revitalização da pista de caminhada interna e construção de novos banheiros. A troca do parquinho infantil e a construção de bancos não estão previstos nessas obras em andamento.

“O Horto Florestal é o cartão-postal da cidade… E infelizmente falta fiscalização do poder público…”, externou a frequentadora.

Outro lado – Sobre a situação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou ao A TRIBUNA que a obra de construção de calçadas foi realizada, na verdade, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público Estadual (MPE) e a empresa Tripolo. Portanto, alega que o Município não é o responsável pela execução da referida obra, apenas beneficiado pelo TAC.

Disse ainda que, após a conclusão, a obra irá passar por uma vistoria para verificar se ficou a contento ou não. A Secretaria informou, contudo, que desconhece a situação de árvores com raiz concretada.

Quanto à questão de postes do cercamento estarem caindo, a Semma repassou que a obra em andamento por meio do TAC não contempla o serviço de recuperação dos mesmos.