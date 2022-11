Rondonópolis sagrou-se vencedora do Prêmio Band Cidades Excelentes, edição 2022. Na etapa estadual, Rondonópolis venceu o prêmio principal, após ter sido considerada a melhor cidade em três das seis categorias avaliadas entre os municípios mato-grossenses com mais de 100 mil habitantes. O prêmio é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila. O Município agora concorre com cidades de todo o Brasil no prêmio nacional.

O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial, que a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final. Na etapa estadual a avaliação das cidades é feita por categorias conforme o número de habitantes: cidades menores ou igual a 30 mil habitantes; cidades com população entre 30 mil e 100 mil habitantes; e, cidades com mais de 100 mil habitantes.

Rondonópolis foi considerada a melhor cidade do Estado com mais de 100 mil habitantes nas categorias Educação, Sustentabilidade e Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Além dessas, a cidade também foi a terceira colocada no pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, a segunda em Saúde e Bem Estar e, a terceira em Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. A premiação em três dos seis pilares analisados permitiu que Rondonópolis vencesse o prêmio principal do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) como Cidade Excelente, que é a somatória de todos os indicadores avaliados.