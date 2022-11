O sorteio de mais 933 unidades do Residencial Celina Bezerra, indicando cada proponente ao número do bloco, torre e apartamento do empreendimento, foi realizado na tarde desta quinta-feira (17), no Paço Municipal, contanto com transmissão ao vivo por meio do Facebook da Prefeitura de Rondonópolis. A data de entrega dos primeiros apartamentos ainda não foi anunciada.

O link foi divulgado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo (Sehau) para que todos os proponentes pudessem acompanhar em tempo real o sorteio. Além da participação física do prefeito José Carlos do Pátio, representantes do Conselho Municipal de Habitação e da Comissão de Proponentes, vereadores e presença online do Ministério Público Federal.

A lista com os nomes e suas respectivas unidades habitacionais pode ser acessada pelo link https://rondonopolis.sishabi.com.br/publicos/selecao_sorteio. Também podendo ser acessado pelo site da Prefeitura de Rondonópolis, clicando em “Links Úteis”, após clicar em “Projeto Casa da Gente”, clicar no prédio desenhado junto ao “Programa Habitacional”, clicar em “Sorteios” ou para ter acesso individual, clicar em “Consultar Protocolo” e digitar o número do CPF e a data de nascimento do proponente.

De acordo com a secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues, a próxima etapa será a realização da vistoria das unidades ainda no mês de novembro e, posteriormente, a assinatura dos contratos e entrega do empreendimento. As 507 famílias sorteadas inicialmente receberão as chaves juntamente com os contemplados neste segundo sorteio.

O processo foi todo realizado por meio do Sishabi, um sistema digital de gerenciamento da habitação para cadastro e seleção de famílias utilizado em diversos municípios brasileiros, responsável também pelo primeiro sorteio dos inscritos no Programa Municipal Habitacional de Rondonópolis.