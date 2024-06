Com uma campanha irregular até agora na Série D do Campeonato Brasileiro e fora do G4, o União Esporte Clube, na abertura do returno, reencontra o Anápolis, hoje (12), às 15h30, no Luthero Lopes, após o empate em 1 a 1 no final de semana, na casa do adversário.

Com oito pontos ganhos, o Colorado, que empatou cinco jogos, ganhou um e perdeu outro, está na sexta colocação do Grupo A5.

Uma vitória hoje diante do vice-líder, além de recuperar a confiança dos jogadores, poderá também colocar o time rondonopolitano na zona de classificação ao “mata-mata” do torneio nacional.

O treinador Luciano Dias tem a maioria dos jogadores à disposição, com exceção do volante Geandro e do meia Jean Patrick, que treinaram com bola ontem, mas ainda não estão 100% e seguem de fora.

No último treino antes da partida de hoje, realizada na manhã de ontem, no CT do Jardim Iguaçu, o técnico testou várias formações, demonstrando que deve fazer alterações em relação ao time que entrou jogando na partida do final de semana, em Anápolis.

Com isso, o provável União que Luciano deve mandar a campo deve ter: Elias, Werinton, Lucão, Marcão e Fabinho; Thomas, Nagib e Primão; Erick, Padu e Deivid.

CLASSIFICAÇÃO

O Brasiliense lidera o Grupo A5 do Brasileirão da Série D com 16 pontos, seguido do Anápolis, com 14; Iporá (GO), com 11; Mixto, com 10; Crac (GO), também com 10, mas perde nos critérios técnicos para o time mato-grossense. Aí vem União, com 8 pontos; Capital Futebol Clube (TO), com 4, e por último, com apenas um ponto conquistado em 7 rodadas, aparece o Real Brasília.

DEMAIS JOGOS DE HOJE

Além de União e Anápolis, o Grupo A5 tem mais três jogos previstos para a tarde desta quarta-feira. O lanterna Real Brasília recebe o Crac, às 14 horas, no estádio Defelê, em Brasília. No mesmo horário, o Iporá mede forças com o Brasiliense, no estádio Francisco Ferreira e, fechando a rodada, o Capital FC pega o Mixto, às 19 horas, em Palmas (TO), no estádio Nilton Santos.