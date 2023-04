O União foi valente mais uma vez e com muita garra conseguiu fazer novamente um jogo equilibrado contra o Cuiabá, na partida de volta da grande decisão do Campeonato Mato-grossense de 2023. Porém, mais uma vez, o time auriverde da baixada, que tem um investimento muito superior ao clube rondonopolitano, fez valer a sua superioridade técnica em campo e sagrou-se campeão estadual pela 12ª vez, com uma vitória pelo placar de 1 a 0.

O 12º título, o terceiro seguido, conquistado de forma irretocável, com 12 vitórias e um empate. Um título que amplia cada vez mais a hegemonia no futebol de Mato Grosso do Dourado, que disputa a série do Brasileiro pelo terceiro ano consecutivo.

Agora, com mais esta taça levantada, o Cuiabá, fundado em 2001, iguala-se ao Operário de Várzea Grande como segundo maior vencedor do Estadual, ficando atrás apenas do Mixto, que soma 24 conquistas.

O JOGO

Disposto a carimbar a “faixa de campeão” encaminhada pelo Cuiabá, na partida de ida disputada na noite de quarta-feira (5), diante de um Estádio Luthero Lopes lotado, o time do treinador Odil Soares conseguiu com uma forte marcação equilibrar as ações no primeiro tempo de partida disputada diante de quase cinco mil torcedores presentes na Arena Pantanal.

Contudo, desta vez o Dourado conseguiu furar o bloqueio colorado ainda na primeira etapa. O time do treinador Ivo Soares foi mais eficaz e terminou o primeiro tempo com um gol marcado pelo lateral direito Matheuzinho. O gol saiu aos 28 minutos da primeira etapa, logo após o União perder uma chance clara de abrir o placar da finalíssima do Estadual.

Com o placar agregado na final em 3 a 0, o Cuiabá na segunda etapa basicamente administrou a vantagem ampliada de um diante um União valente, que vendeu caro o título para o time cuiabano, o qual conta hoje com um investimento fora da realidade dos outros clubes do futebol mato-grossense.

CALENDÁRIO CHEIO

Como consolo, o vermelhinho, com a chegada a mais uma final do Estadual, que era um dos objetivos da diretoria para esta temporada, garantiu o direito de disputar em 2025 a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro, o que garante um calendário cheio e permite ao clube planejar melhor a sua reestruturação, visando tentar diminuir a distância existente hoje para o Cuiabá.

CHAVE VIRADA

Por falar em Série D, o União já está na competição este ano. O clube de Rondonópolis, após ficar com o 12º vice-campeonato mato-grossense, terá de virar a chave para competição da quarta divisão nacional, que começa no próximo mês. A meta da diretoria colorada é ambiciosa, conseguir o acesso para Série C e, para isso, deverá chegar reforços.