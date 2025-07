São Paulo sediará, na próxima quarta-feira (6/8), a 10ª edição do “Fórum de Desenvolvimento – Sustentabilidade: oportunidades e desafios para o Brasil”. A agenda propõe um amplo debate sobre os caminhos para um desenvolvimento econômico brasileiro inclusivo, com foco na transição climática, na inclusão social e na inovação.

O evento é promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

A programação, realizada no Espaço Nobre da Fiesp, na Avenida Paulista, contará com painéis temáticos, lançamentos de estudos inéditos e a participação de autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil.

A abertura está prevista para às 9h. Além da presença da presidenta da ABDE, atual diretora de Crédito Digital para MPMEs do Banco de Desenvolvimento Nacional (BNDES), Maria Fernanda Coelho; e do presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, estão confirmadas as presenças da deputada federal e presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento (SNF), Luísa Canziani; e Annette Killmer, representante do BID no Brasil.

Ao longo do dia, três painéis discutirão temas estratégicos para o futuro do país: Os desafios da descarbonização e as perspectivas para o Brasil; O papel do crédito no fortalecimento das micro, pequenas e médias indústrias; e Como Impulsionar o Financiamento à Adaptação das Cidades Brasileiras?.

Durante o evento, também serão lançadas a segunda edição da Metodologia ABDE-PNUD, voltada à mensuração do impacto das instituições financeiras de desenvolvimento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e uma publicação inédita sobre bioeconomia, desenvolvida em parceria com a Concertação pela Amazônia, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a Frankfurt School.

ABDE – A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) representa as instituições financeiras de desenvolvimento que integram o Sistema Nacional de Fomento (SNF). Criada em 1969, a ABDE atua como articuladora das políticas de financiamento voltadas ao crescimento sustentável do Brasil. O SNF é composto por 34 instituições, entre bancos públicos, agências de fomento e cooperativas de crédito, tanto em nível federal quanto estadual, e também a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e Sebrae. Esse sistema exerce um papel estratégico para fornecer crédito para execução de políticas públicas, com foco em inclusão, inovação e sustentabilidade.

Serviço

Evento: Fórum do Desenvolvimento ABDE – Sustentabilidade: oportunidades e desafios para o Brasil

Data: 6/8/25

Horário: das 8h30 às 18h

Local: FIESP – Espaço Nobre – Avenida Paulista, 1313 – 15º andar, São Paulo

Informações e inscrições: Link