A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) homologou, na última sexta-feira (03), o resultado do processo licitatório para a contratação de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica por meio do Ambiente de Contratação Livre (ACL). A iniciativa irá reduzir os custos do Governo de Mato Grosso no consumo de energia elétrica.

A contratação vai atender 323 unidades consumidoras estaduais, distribuídas em diversos órgãos públicos, o que deve gerar uma economia de aproximadamente 40,88% nos próximos cinco anos, o que representa cerca de R$ 156,5 milhões de economia aos cofres públicos.

O processo de implementação nas unidades será de forma gradativa com um consumo de 85.615,44 megawatt-hora no primeiro ano e 104.066,10 megawatt-hora no último ano. A projeção do aumento de contratação entre os anos foi de 5% e considerou os 60 meses.

A compra no mercado livre de energia permite ao consumidor escolher o fornecedor, tempo de contrato, preço, tipo de energia, como a opção por fontes de energias renováveis, a exemplo da energia solar.