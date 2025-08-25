As tradicionais feiras livres de Rondonópolis, pontos de encontro da comunidade e vitrines da produção local, entraram de vez na era digital. Frequentadores e comerciantes das três principais feiras cobertas da cidade — Vila Operária, Conjunto São José e Vila Aurora — agora possuem acesso gratuito à internet através do programa “Wi-Fi Roo“, uma iniciativa da Prefeitura Municipal que informou a conclusão com sucesso da sua implantação.

Segundo o Paço Municipal, a medida representa um avanço significativo, fortalecendo a economia popular, oferecendo mais comodidade e promovendo a inclusão digital.

A modernização desses espaços era uma demanda crescente, especialmente com a popularização dos pagamentos digitais, como o Pix, que dependem de uma conexão estável. Para o prefeito Cláudio Ferreira, a iniciativa integra uma visão mais ampla de futuro para o município.

“A oferta de internet gratuita nas feiras ocorre dentro da visão da nossa gestão de promover uma cidade digital, com mais serviços disponibilizados pela tecnologia.

Rondonópolis está conectada com o futuro, na oportunidade, na prosperidade. Agora, nossas feiras têm produtos de qualidade e também wi-fi para ajudar as pessoas a fazer negócios e a se conectarem”, destacou o prefeito.

O projeto, executado pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura, foi planejado para garantir uma experiência de qualidade para todos.

Para acessar, o processo é simples: basta localizar as placas com QR Code distribuídas pelo local, ou buscar pela rede “Prefeitura de Rondonópolis” e inserir a senha “Prefeitura@25”.

As Vozes da Feira: O que dizem comerciantes e frequentadores

A melhor forma de medir a satisfação do programa é ouvir quem está na ponta: os usuários. E pelo que se pode verificar, a novidade foi amplamente aprovada e já mudou a rotina de quem trabalha ou faz suas compras semanais.

Na Feira da Vila Operária, o impacto foi imediato. O feirante Sebastião Galiardi celebra a chegada da conexão como uma ferramenta de trabalho essencial.

“Para nós, feirantes, é ótimo, pois a internet faz parte das nossas necessidades e está sendo suprida agora. Só temos a agradecer o poder público”, afirmou.

A perspectiva dos consumidores é igualmente positiva. Bruna Rodrigues, assistente administrativa e frequentadora assídua da feira, expressou sua satisfação com a nova comodidade, destacando a praticidade no dia a dia.

“É uma maravilha ter internet de graça assim para todo mundo que está na feira. A ideia é bem legal, pois nos ajuda de todas as formas.

Às vezes, queremos pagar algo com Pix ou chamar alguém e agora conseguimos”, relatou a usuária, evidenciando o benefício direto para os visitantes do local.

O cenário se repete na Feira do Conjunto São José. Um comerciante local, que antes precisava compartilhar seus próprios dados móveis, disse que agora respira aliviado.

“Antes, os clientes pediam para rotear a internet. Agora, com o wi-fi grátis, vai ajudar bastante”, comentou.

Com a recente ativação do serviço na Feira da Vila Aurora, o projeto consolida-se como um benefício presente em todos os grandes centros de comércio popular cobertos da cidade.

A gestão municipal reforça o convite para que a população ocupe e prestigie esses espaços, aproveitando não apenas a variedade de produtos, mas também a nova infraestrutura digital.