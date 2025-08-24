Algumas vias estarão com trechos interditados para o trânsito nesta segunda-feira (25), em razão da execução de serviços de melhoria asfáltica em diferentes vias da cidade de Rondonópolis. Os motoristas devem ficar atentos, buscar rotas alternativas e não invadir os trechos fechados.

A Avenida Júlio Campos estará interditada nesta segunda-feira no trecho entre a rotatória do anel viário (sentido shopping) e a rotatória da Rua Maria Martins de Fontoura (Pizzaria D’Italia), das 7h às 11h , para execução de revestimento.

estará interditada nesta segunda-feira no trecho , para execução de revestimento. A Avenida Júlio Campos também estará fechada nesta data, entre a rotatória da Avenida W-6 e a Avenida Lions, das 7h às 17h e das 18h às 22h30 , para fresamento e revestimento.

também estará fechada nesta data, , para fresamento e revestimento. Para quem for passar pela Avenida Lions Internacional, haverá interdição apenas na rotatória do cruzamento com a Rua Domingos de Lima , também nos períodos das 7h às 17h e das 18h às 22h30: Por conta disso, o tráfego estará interrompido no sentido Centro–Shopping, desde a Rua Rio Branco (Hotel Villa Vaz) até o semáforo da Rua Dom Pedro II , para evitar possíveis conflitos de fluxo no cruzamento. Já no sentido contrário, Shopping–Bairro , a interdição será entre a Rua Pedro Ferrer e a Rua Dom Pedro II . Com isso, os condutores que trafegarem pela Avenida Lions poderão acessar à direita pela Rua Pedro Ferrer.

Outras mudanças

Motoristas que estiverem subindo pela Rua Pedro Ferrer não poderão acessar a Avenida Lions ;

; Condutores que subirem pela Rua Domingos de Lima também não terão acesso à Avenida Lions, devendo utilizar a Rua Joaquim de Oliveira como rota alternativa;

também como rota alternativa; Haverá bloqueio na Rua Dom Pedro II entre o Banco do Brasil e a rotatória do antigo Ditado Popular . Contudo, o tráfego na Rua Dom Pedro II, fora desse trecho, permanecerá liberado.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – Semob – tem orientado que os condutores de veículos redobrem a atenção e utilizem rotas alternativas durante os horários de interdição para evitar congestionamentos.