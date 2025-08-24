Algumas vias estarão com trechos interditados para o trânsito nesta segunda-feira (25), em razão da execução de serviços de melhoria asfáltica em diferentes vias da cidade de Rondonópolis. Os motoristas devem ficar atentos, buscar rotas alternativas e não invadir os trechos fechados.
- A Avenida Júlio Campos estará interditada nesta segunda-feira no trecho entre a rotatória do anel viário (sentido shopping) e a rotatória da Rua Maria Martins de Fontoura (Pizzaria D’Italia), das 7h às 11h, para execução de revestimento.
- A Avenida Júlio Campos também estará fechada nesta data, entre a rotatória da Avenida W-6 e a Avenida Lions, das 7h às 17h e das 18h às 22h30, para fresamento e revestimento.
- Para quem for passar pela Avenida Lions Internacional, haverá interdição apenas na rotatória do cruzamento com a Rua Domingos de Lima, também nos períodos das 7h às 17h e das 18h às 22h30:
- Por conta disso, o tráfego estará interrompido no sentido Centro–Shopping, desde a Rua Rio Branco (Hotel Villa Vaz) até o semáforo da Rua Dom Pedro II, para evitar possíveis conflitos de fluxo no cruzamento.
- Já no sentido contrário, Shopping–Bairro, a interdição será entre a Rua Pedro Ferrer e a Rua Dom Pedro II. Com isso, os condutores que trafegarem pela Avenida Lions poderão acessar à direita pela Rua Pedro Ferrer.
Outras mudanças
- Motoristas que estiverem subindo pela Rua Pedro Ferrer não poderão acessar a Avenida Lions;
- Condutores que subirem pela Rua Domingos de Lima também não terão acesso à Avenida Lions, devendo utilizar a Rua Joaquim de Oliveira como rota alternativa;
- Haverá bloqueio na Rua Dom Pedro II entre o Banco do Brasil e a rotatória do antigo Ditado Popular. Contudo, o tráfego na Rua Dom Pedro II, fora desse trecho, permanecerá liberado.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – Semob – tem orientado que os condutores de veículos redobrem a atenção e utilizem rotas alternativas durante os horários de interdição para evitar congestionamentos.