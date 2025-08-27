30.5 C
Rondonópolis

Trânsito: Confira os pontos de interdição nesta quarta-feira em Rondonópolis

(Foto: Marcos Miraglia / GCom)

Os trabalhos de recuperação e revitalização asfáltica seguem sendo realizados pela Prefeitura de Rondonópolis nas principais vias da cidade. Em função disso, o Município informou os trechos que estarão interditados para essas obras nesta quarta-feira (27/8).

A Av. Júlio Campos estará com interdição parcial nesta data, das 07:00 às 17:00, no trecho entre a rotatória do monumento do gaúcho até o encontro com a Avenida Lions Internacional, para serviço de revestimento.

A Av. Júlio Campos (no sentido Jardim Atlântico) também estará fechada nesta data, das 05:00 às 18:00, no trecho entre a Rua Edgard Armond e a rotatória da Avenida W-6, no bairro Sagrada Família, para a aplicação de microrrevestimento.

Outra via que estará com interdição total/ou parcial para obras nesta data, das 7:00 às 17:00 e 18:00 às 22:30, é a Av. Marechal Rondon, no trecho iniciando após a ponte da Vila Cardoso até a Dom Pedro II (no sentido sentido Centro), visando o serviço de fresamento e revestimento.

A orientação é que os motoristas procurem rotas alternativas e não invadam os trechos interditados.

 

FonteMárcio Sodré / GCom
