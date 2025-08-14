Durante a sessão de ontem (13), a Câmara Municipal aprovou um requerimento no qual solicita que a Prefeitura de Rondonópolis encaminhe, à Casa de Leis, a prestação de contas do Sindicato Rural em relação ao repasse no valor de R$ 1 milhão destinado pelo Município para a realização da 51ª Exposul.
Autor do requerimento, o vereador Marisvaldo Gonçalves (Republicanos) disse ao A TRIBUNA que o pedido de informações visa assegurar a transparência e o controle social na aplicação dos recursos públicos que foram repassados à feira.
Realizada no Parque de Exposições “Governador Wilmar Peres de Farias”, a Exposul deste ano, organizada pelo Sindicato Rural de Rondonópolis entre os dias 4 a 9 de agosto, foi marcada por movimento de público abaixo do esperado e polêmica sobre os valores de alimentos e bebidas.
“Diante do aporte feito pelo município de R$ 1 milhão para a Exposul, estamos solicitando da prefeitura a prestação de contas do Sindicato Rural para que também possamos saber onde e de que maneira o dinheiro foi gasto”, explicou o republicano que, na semana passada, na tribuna da Câmara, já havia feito severas críticas com relação aos preços cobrados no recinto da festa.
Marisvaldo argumentou que a Câmara Municipal ajudou na realização do evento ao aprovar o repasse de R$ 1 milhão feito pelo prefeito Cláudio Ferreira. Além do aporte financeiro do município, a feira ainda recebeu R$ 2,5 milhões do governo do Estado.
Parabéns vereador dinheiro público jogado fora a cidade abandonada posto de saúde faltando tudo praças todas sem iluminação