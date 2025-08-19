1 de 6

No domingo (17), às 18h, teve início o projeto Proesia, idealizado e capitaneado pelo professor e escritor Jerry Mill, que tem como foco a leitura em público, em oposição à leitura, “quase na sua totalidade”, solitária e em silêncio.

“Eu tenho comigo que esta é uma ótima oportunidade para quem gosta de literatura poder ler/recitar, mesmo com alguma timidez ou insegurança, e ouvir, em português ou em outras línguas, trechos das suas obras nacionais ou mundiais preferidas em prosa ou poesia, daí a razão do seu nome”, disse ele.

No primeiro dia, dentre outros, o adolescente Pedro Ferrari Prates leu o poema Sorriso Interior, do poeta catarinense Cruz e Souza, expoente do simbolismo no país; Allan Alves Furini Xavier leu e cantou a letra de uma música autoral chamada Obrigado Pai; e Aliny Araújo de Sousa leu o poema Juventude, de autoria de Flávia Botelho, escritora local que também prestigiou o evento.

Outro destaque do evento foi a presença do imortal George Ribeiro, membro da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL), que, a pedido de Jerry Mill, fez a leitura do poema Amar, em homenagem ao seu autor, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, que faleceu há 38 anos, exatamente no dia 17 de agosto de 1987. Mais tarde, ele leu o poema Pessoas, de sua autoria, publicado no A TRIBUNA recentemente, na edição do dia 8 de agosto.

PARCERIA

De acordo com Jerry Mill, o projeto foi possível graças à parceria firmada entre o Mr. Sebo, a Center Livros e o Luz da Mata Gelato e Café, em que o primeiro ficou com a estrutura e a apresentação in loco, o segundo com a cessão de brindes (inclusive livros) e o terceiro com a liberação do local em que os próximos encontros dominicais irão acontecer no mesmo dia e horário.

Além disso, caberá ao trio e seus seguidores divulgarem o antes, durante e depois do evento nas suas redes sociais, com ênfase no Instagram.

“Como eu costumo dizer, eis uma win-win situation para todos e em especial para os frequentadores ou visitantes do Luz da Mata Gelato e Café nos domingos à tardinha, que receberão brindes literários por sua participação ou simples presença”, ressaltou.

Segundo ele, a proposta é que cada edição semanal do evento sirva de incentivo à participação espontânea do público ali presente que, espera-se, seja formado também por leitores, escritores e pessoas ligadas aos vários setoriais da Cultura e da Educação local, especialmente por professores e alunos do ensino médio e do ensino superior.

“O evento vem como uma novidade bastante interessante para quem quer sair do alienante mundo virtual e ingressar no universo mágico das palavras, que, ao contrário da internet e da tecnologia digital disponível hoje, tem acompanhado a humanidade há vários séculos”, explicou ele.

SERVIÇO

Interessados e interessadas pela iniciativa, podem obter mais informações pelo WhatsApp 66 99979-2892 ou ir direto ao local do evento, na Rua Dom Pedro II, 1284, no Jardim Mato Grosso.