A audiência de conciliação, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), sobre a suspensão da tramitação e votação do projeto legislativo autorizativo para o prefeito Cláudio Ferreira (PL) iniciar o processo de liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), terminou sem acordo.

Realizada anteontem (30), por videoconferência, a audiência contou com representantes da Prefeitura e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), representando os trabalhadores da Coder.

Sem acordo, a decisão agora sobre o início do processo de liquidação da empresa pública caberá à desembargadora do TJMT, Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo que, liminarmente, suspendeu a tramitação e votação do projeto encaminhado à Câmara pelo executivo municipal. A medida judicial atendeu a um agravo de instrumento impetrado pelo Sispmur.

Como amplamente noticiado, o projeto de lei de autorização legislativa para o prefeito Cláudio Ferreira iniciar o processo de liquidação da Coder foi aprovado, em duas votações, por 17 a 4, no último dia 16.

Por meio de nota, o Procurador-Geral Adjunto do Município, Vilmar Paranhos, ressaltou a disposição para o diálogo com a categoria e lamentou que a audiência de conciliação tenha terminado sem acordo, já que o Sispmur teria “declinado” no último momento.