Conforme o Gabinete de Comunicação do município, a prefeitura de Rondonópolis, com foco na promoção da saúde, promoveu nesta terça-feira (15) uma ação de vacinação contra a gripe no Centro de Referência Especializado para População de Rua, o Centro Pop.

A vacinação foi realizada por uma equipe da unidade de saúde da Vila Canaã, em ação que une esforços de duas pastas: da Saúde e da Promoção e Assistência Social.

A vacina contra a gripe é importante e segura. Protege contra os principais vírus da gripe em circulação: o influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e o vírus influenza B. O imunizante evita complicações pela infecção que podem resultar em internações ou morte.

“Esta ação é fruto de uma parceria intersetorial que tem como foco a imunização contra a gripe, visando reduzir complicações, internações e mortes causadas por infecções respiratórias”, disse a enfermeira da unidade de saúde da Vila Canaã, Adria Modolon.

Além da imunização contra a gripe, a ação também visa promover a atualização do calendário de vacinação adulto do público atendido pelo Centro Pop, segundo Adria.

“Estamos também disponibilizando outras vacinas, como as doses contra Hepatite B, Covid-19, Tríplice Viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola), Febre Amarela, além de atualizar da caderneta vacinal”.

Em média, de 70 a 80 pessoas passam por dia pelo Centro Pop. De acordo com a coordenadora Naidellainy Domingues, esta ação de imunização demonstra a preocupação da gestão municipal com os grupos em situação de vulnerabilidade, como é o caso da população em situação de rua.

“São pessoas que ficam expostas ao frio, à umidade e à alimentação inadequada, com dificuldades de acesso a serviços de saúde. A ação no Centro Pop torna a vacina acessível e inclusiva”, atestou Naidellaniny, acrescentando que está programada uma ação de busca ativa, nesta terça-feira, nos pontos da cidade de maior concentração de pessoas em situação de rua.

“Oferecer vacinação as essas pessoas de extrema vulnerabilidade, que vivem em situação de rua, mostra que estamos atentos às suas necessidades”, reiterou a coordenadora do Centro Pop.

“A intersetorialidade é importante para garantir que ações de cuidado e promoção de saúde cheguem a quem mais precisa”, explicou.

A iniciativa foi reconhecida pelos usuários dos serviços do Centro Pop de Rondonópolis.