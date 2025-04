O Procon Rondonópolis notificou nesta segunda-feira (28) um supermercado no Jardim Gramado, depois de receber denúncias de consumidores que se sentiram lesados por se depararem com produtos sem preço e outros impróprios para consumo.

A fiscalização do órgão apreendeu produtos com data de validade vencida, um deles, um pacote de bolacha de chocolate vencido há mais de um mês que permanecia em exposição na gôndola. Os outros itens apreendidos foram: refrigerante, suco em pó, chocolates e mortadela.

Também foram retirados do estabelecimento produtos com avarias, sendo refrigerante, suco de caixinha, leite em pó e rapadura.

Além da apreensão dos itens, houve constatação de diferença de preço nos produtos que estavam na gôndola para os registrados no caixa.

O supermercado também não possuía as placas de avisos previstas na legislação: de forma de pagamento aceita no estabelecimento, de proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, indicativo de atendimento prioritário para idosos e deficientes, de proibição de fumar no local, assim como, não tinha informação sobre o Procon e também não disponibilizava o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para consultas.

O supermercado terá 20 dias para apresentar esclarecimento dos fatos e as providências a serem tomadas diante das irregularidades encontradas pelos fiscais.