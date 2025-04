Em virtude do falecimento de Maralise, filha da magistrada Maria Mazarelo Farias Pinto, a juíza Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, diretora do Fórum de Rondonópolis, publicou a Portaria N. 020/2025, que decreta luto oficial de três dias a partir desta data na Comarca de Rondonópolis.

A portaria também suspende o expediente nesta segunda-feira (28/04), contudo, a suspensão não afetará os prazos processuais que serão contados normalmente.

“Manifestamos toda a nossa solidariedade à juíza Maria Mazarelo neste momento de imensurável dor, reconhecendo a força, o amor e a dedicação enquanto mãe da amável Maralise”, externou a juíza Aline Bissoni.

O velório está sendo realizado no Plenário do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Rondonópolis. O sepultamento ocorrerá no cemitério de Poxoréu.