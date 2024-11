Antes de a prefeitura finalizar a instalação de todos os equipamentos, nove câmeras do sistema de videomonitoramento do programa Vigia Mais MT foram furtadas em Rondonópolis. A situação foi confirmada ontem (19) pelo Gabinete de Apoio à Segurança Pública do Município que informou que os furtos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (Derf).

O furto das nove câmeras chama a atenção uma vez que os equipamentos estão sendo instalados justamente para garantir mais segurança para a população. É o fim da picada!

Conforme o Gabinete de Segurança, a maioria das 669 câmeras já está em funcionamento e sendo monitoradas pelo Centro Integrado de Operação em Segurança Pública (Ciosp). A previsão do município, é que todas estejam instaladas e funcionando até a primeira quinzena de dezembro.