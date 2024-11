1 de 2

A prefeitura deverá utilizar recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para terminar as obras de construção de três parques. O uso de R$ 4.227.031,39 para concluir os parques Natural Municipal (antigo Seriema), Encontro das Águas Lamartine da Nóbrega e Alfredo de Castro foi autorizado pela Resolução 001/2024 do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma).

A resolução do Consemma foi assinada pelo presidente do órgão e secretário Municipal de Meio Ambiente, Fabrício Lima da Paz, contando efeitos retroativos a 19 de outubro deste ano. Conforme a resolução, a autorização ocorreu em deliberação em reunião extraordinária do Consemma realizada em 18 de outubro.

Como o A TRIBUNA mostrou nos últimos meses, as obras dos parques Natural Municipal de Rondonópolis (Seriema) e Lamartine da Nóbrega já se arrastam há vários anos.

O Parque Natural, por exemplo, deve ter a estrutura física interna refeita, além de construída uma via de acesso ao local. A estrutura física do local foi abandonada e acabou se deteriorando e sendo alvo de vandalismo. Mesmo com a estrutura interna pronta há mais de dois anos, o espaço não foi inaugurado até hoje por falta de uma via de acesso, segundo a prefeitura.

Em junho deste ano, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) informou ao A TRIBUNA que uma parte da estrutura do parque foi vandalizada e depredada, e a fiação elétrica foi furtada, o que obrigou o município a elaborar um novo projeto para poder concluir a obra.

Encontro das Águas

O Parque Encontro das Águas Lamartine da Nóbrega tinha previsão de ser entregue em setembro deste ano, o que não ocorreu. As obras do parque, localizado na Vila Aurora, no encontro do Ribeirão Arareau com o Rio Vermelho, já se arrastam há mais de 4 anos. Anunciado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio como um dos maiores da cidade, o parque está em construção desde 2019.

Inicialmente, com previsão de ser entregue à população em 2020, as obras foram paralisadas algumas vezes e, em julho de 2022, a prefeitura informou que havia concluído a primeira etapa da construção. Naquela ocasião, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o projeto havia sido dividido em duas etapas.