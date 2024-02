Uma semana após o A TRIBUNA mostrar a situação em que se encontra o recém-inaugurado Parque das Águas, a Prefeitura informou ontem que a limpeza do local está marcada para ocorrer ainda hoje (16). O Município, no entanto, não informou se irá fazer os reparos necessários nos banheiros que, segundo frequentadores, estão sem água.

Inaugurado após reforma no final de dezembro, o Parque das Águas está sem manutenção adequada. Conforme relato dos frequentadores, o espaço de esporte e lazer está com vários pontos em que há água parada acumulada, e com banheiros em condições precárias, com falta de água e limpeza.

A situação levou o Observatório Social de Rondonópolis a encaminhar um ofício às pastas municipais responsáveis pela manutenção do parque cobrando providências urgentes.

RECÉM-INAUGURADO

A obra de revitalização do Parque das Águas começou em janeiro de 2022 e incluía, conforme o projeto, a revitalização total do espaço de lazer e a modernização da iluminação da ponte sobre o Rio Vermelho, na avenida Marechal Rondon.

A prefeitura anunciou que a obra teria um custo de R$ 5,1 milhões. Contudo, segundo o portal Obras Paralisadas do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), a contrato teve um aditivo de valor e o total gasto deve ser de pouco mais de R$ 6,1 milhões, R$ 1 milhão a mais do valor inicial.

Depois de vários meses de atrasos, a obra foi, finalmente, entregue para a população no dia 31 de dezembro de 2023.

O Parque das Águas foi inaugurado nos anos 2000 e conta com quadras de areia, pista de skate e pistas de caminhadas. Localizado às margens do Rio Vermelho, o espaço faz parte de um complexo esportivo, de lazer e cultura junto ao Casario e, ao longo dos anos, sempre atraiu um grande público, especialmente aos fins de semana, sendo uma das áreas de lazer e de prática de esportes mais procuradas por moradores da cidade.