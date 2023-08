O deputado estadual Thiago Silva, que já teve o seu nome lançado pelo MDB como pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, no próximo ano, recebeu convite da direção municipal do PL para ingressar na legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O PL vem se movimentando para aglutinar várias lideranças dentro da sigla e, assim, construir a unidade da direita local em torno de uma única candidatura na disputa pela sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

“Sim, fomos convidados pela direção municipal do PL para se filiar ao partido durante reunião realizada na manhã de hoje (ontem)”, confirmou o parlamentar ao A TRIBUNA, observando que a reunião foi chamada pela direção local do PL com o propósito de debater o pleito eleitoral de 2024 e a construção de uma “frente única” à disputa da prefeitura.

“Recebi o convite com muita alegria e humildade, como sinal de reconhecimento ao trabalho que temos feito e que tem aparecido nas pesquisas que os partidos têm feito”, avaliou Silva.