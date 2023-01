Um grave acidente ocorrido no início da tarde dessa sexta-feira (6) envolvendo dois veículos de passeio resultou na morte de seis pessoas. O acidente aconteceu no quilômetro 62 da BR-163, próximo da localidade conhecida como Mineirinho, por volta de 14 horas, e os veículos ficaram completamente destruídos e espalhados pela pista, interrompendo o fluxo no local.

De acordo com informações, o acidente aconteceu num trecho que que a BR-163 é duplicada e um dos veículos envolvidos, um Onix de cor preta com placas de Maringá (PR) seguia no sentido Rondonópolis/Campo Grande quando o seu motorista, não se sabe porque motivo, perdeu o controle do seu veículo, atravessando o canteiro central e colidindo violentamente contra um Corolla que vinha em sentido contrário.

Com a força da colisão, o Onix se partiu ao meio e as duas pessoas que seguiam no seu interior foram arremessadas para fora do veículo e perderam as vidas no local.

Já o Corolla saiu da pista e pegou fogo. Quatro pessoas que seguiam no seu interior, sendo duas crianças, morreram carbonizadas.

A Rota da Oeste, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram até o local e atenderam a ocorrência.

Por conta da gravidade do acidente e devido ao fato de os pedaços dos veículos envolvidos no acidente ficarem espalhados pelas pistas, o fluxo foi interrompido nos dois sentidos e o trânsito foi desviado pelo canteiro central.