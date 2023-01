1 de 2

As condições precárias de estradas vicinais do município estão deixando os moradores de comunidades e produtores rurais, que se dedicam em grande parte à agricultura familiar, inconformados com a demora da Prefeitura de Rondonópolis em tomar providências.

O Jornal A TRIBUNA recebeu relatos da situação calamitosa enfrentada por quem precisa transitar pelas estradas rurais neste período de chuva.

São relatos dramáticos e indignados de pequenos produtores que vêm encontrando muita dificuldade de escoar as suas produções para sede do município, ou mesmo para transitarem, por conta de um problema, que segundo eles, se arrasta há anos, em virtude da falta de uma manutenção adequada das estradas no período de estiagem.

“Todo ano se repete, fica muito difícil de transitar neste período chuvoso. Está horrível, muito difícil para os carros pequenos, até mesmo para os caminhões que buscam leite para entregar nos laticínios. A estrada está cheia de buracos, valetas, pois não tem cascalho”, denunciou o sitiante Vilson Sodré Franco, que necessita trafegar pela antiga “Estrada dos Violas”, a MT-458, para acessar a propriedade de sua família, que se dedica, principalmente, à produção de leite.

A antiga “Estrada dos Violas” liga a MT-270 às comunidades rurais da Cascata, Assentamento São Francisco, Assentamento Primavera e Pontal do Areia, entre outas. Vilson contou ainda que, quando está chovendo, a situação da via vicinal fica ainda mais dramática, pois, “como não está levantada, a água corre dentro da estrada. Aí não tem condições de passar”.

Ele cobra uma manutenção urgente na estrada por parte da Prefeitura. “Já fizemos várias cobranças para que seja feita uma manutenção adequada no período de estiagem, com cascalhamento. Mas até agora ficou só na promessa. Um absurdo, a gente paga tanto imposto, o Fethab e nada, a nossa estrada fica nessa situação crítica todo ano”, assinalou Vílson, indignado.