A situação do Horto Florestal, na Vila Goulart, é alvo de mais uma reclamação entre os usuários do espaço. Agora a insatisfação é em relação à escuridão na área de entrada do logradouro, que concentra banheiros, quiosque, parque infantil, academia popular e local de piquenique. As luminárias nessa área interna estão todas apagadas.

Diante do problema, os usuários do Horto Florestal precisam sair do local logo que escurece ou então usar as calçadas do lado exterior no período da noite. Vale dizer que o Horto fica aberto à noite. Nos últimos anos, as várias deficiências nessa área verde da cidade vêm sendo denunciadas por inúmeros frequentadores. Apesar das reclamações, o poder público não tem feito investimentos relevantes no local.

Por último, através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre Prefeitura de Rondonópolis, Ministério Público e uma construtora local, o Horto Florestal recebeu apenas obras de reestruturação da calçada externa, revitalização da pista de caminhada interna e construção de novos banheiros, mas a qualidade dos serviços vem sendo duramente criticada.

As más condições do parquinho infantil, também muito usado aos finais de semana, são outro problema frequente no local. Diante das dezenas de reformas de praças e espaços verdes em toda a cidade, tem-se questionado porquê o Município até agora não investiu na completa revitalização do Horto, que é um dos principais espaços de lazer em âmbito municipal.

Segundo a Prefeitura, o Horto Florestal, assim como vem acontecendo com outras praças e espaços de lazer, deverá passar posteriormente com uma revitalização, visando uma reforma geral na estrutura, contemplando também a recuperação do cercamento do local. No entanto, não foi informado prazo.