A construção da passarela no km 205 da BR-364, região do Senai em Rondonópolis, que tinha sido iniciada em junho deste ano e com previsão de entrega inicial em cinco meses, no caso até novembro de 2022, teve sua conclusão adiada. Segundo a concessionária Rota do Oeste, a obra, orçada em R$ 4 milhões, deve ser concluída agora até março de 2023.

A concessionária não explicou a mudança no cronograma da obra, mas afirma que a mesma está em andamento pleno e, diferente do informado inicialmente, ocorre dentro do prazo estabelecido. Esta é a segunda passarela construída na BR-364 em Rondonópolis, atuando agora na ligação da região da rodoviária com o Parque Universitário.

As equipes a serviço da Rota do Oeste já concluíram a fundação e estão executando as obras complementares (passeio, barreiras rígidas, plantio de grama e abrigo para parada do ônibus). Conforme informado, além das equipes em campo, existe a segunda frente de trabalho em Cuiabá que realiza a montagem da estrutura metálica para posterior envio para obra, onde ela será içada e concluída junto às demais atividades.