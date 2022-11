Uma comissão de pais foi agora à tarde na Câmara Municipal pedir o apoio dos vereadores no sentido de que intercedam por eles contra o fechamento já em 2023 das séries do 1º ao 5º ano do ensino fundamental na rede estadual de ensino. Essas turmas devem ficar sob a responsabilidade da Prefeitura de Rondonópolis.

Na ocasião, uma das mães externou na tribuna da Câmara a indignação com o decreto do Governo do Estado que promove a municipalização das séries iniciais e de quatro escolas estaduais na cidade, de forma repentina. Ela disse que o desejo é que esse processo seja feito de forma gradativa e com ampla discussão.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos, afirmou que uma reunião para discutir a situação está sendo articulada para esta sexta-feira (18), às 8h30, na sede da Secretaria Municipal de Educação, envolvendo servidores da rede municipal de ensino, a Diretoria Regional de Educação, pais e vereadores.

Os pais acabaram conversando agora com o prefeito José Carlos do Pátio, que foi ao Legislativo fazer uma visita de cortesia à Casa. Ele disse na conversa que concorda com os pais no sentido de que as mudanças teriam de ser de forma gradativa, mas que ficou “numa sinuca de bico” com o decreto, pois ou adere à proposta ou vai perder orçamento significativo.

“Tem pais que estão falando que não tem como mudar [o decreto]. Tem como mudar, sim! Porque nós somos a voz da comunidade: os pais. Não é prefeito, não é governador…”, externou a mãe de aluno que foi à Câmara.

