A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Moeda Fria, uma ação ostensiva para reprimir o crime de moeda falsa que vem afetando o comércio de Rondonópolis. A ofensiva resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços da cidade, expedidos pela Justiça Federal.

A investigação que culminou na operação teve início a partir de uma prisão em flagrante, realizada em data anterior não especificada, após uma entrega vigiada de cédulas falsas. Esse evento inicial permitiu à PF aprofundar as apurações e identificar outros elos de uma rede de distribuição de dinheiro falsificado na região.

De acordo com as informações divulgadas pela Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso, as investigações apontam para a circulação de uma quantidade significativa de notas falsas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200 no comércio local.

O material apreendido durante a operação desta quarta-feira será agora submetido à análise pericial para fortalecer o inquérito policial.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o montante de dinheiro falso apreendido na Operação Moeda Fria, nem o número de pessoas presas ou detidas durante a ação. A corporação informou que as investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos na produção e distribuição das cédulas.

Os investigados poderão responder pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, que estabelece pena de reclusão de três a doze anos, e multa, para quem “falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro”.

O impacto do crime no comércio local

O derrame de notas falsas representa uma ameaça significativa para a economia de Rondonópolis, um importante polo do agronegócio em Mato Grosso. Comerciantes e consumidores são as principais vítimas do esquema, sofrendo prejuízos financeiros diretos e a quebra de confiança nas transações comerciais.

A circulação de dinheiro falso pode gerar uma cadeia de problemas, incluindo prejuízo e insegurança para o setor varejista, desvalorização da moeda verdadeira e o aumento da inflação em pequena escala.

Em muitos casos, os comerciantes que recebem as notas falsas só percebem o golpe ao tentar depositar o dinheiro em instituições bancárias, arcando sozinhos com o prejuízo.

Como se proteger e identificar notas falsas

A Polícia Federal e o Banco Central constantemente alertam a população sobre os cuidados necessários para evitar o recebimento de cédulas falsificadas. Alguns elementos de segurança podem ser verificados rapidamente:

Marca d’água: Segurando a nota contra a luz, é possível ver a figura do animal e o número do valor em tons que variam do claro ao escuro.

Segurando a nota contra a luz, é possível ver a figura do animal e o número do valor em tons que variam do claro ao escuro. Fio de segurança: Um fio escuro, embutido no papel, pode ser visto também contra a luz. Nas notas de R$ 100 e R$ 200, esse fio apresenta o valor da nota e a sigla “REAIS”.

Um fio escuro, embutido no papel, pode ser visto também contra a luz. Nas notas de R$ 100 e R$ 200, esse fio apresenta o valor da nota e a sigla “REAIS”. Alto-relevo: Em diversas áreas da nota, como na legenda “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” e nos números do valor, é possível sentir o relevo da impressão com o tato.

Em diversas áreas da nota, como na legenda “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” e nos números do valor, é possível sentir o relevo da impressão com o tato. Número que muda de cor: Nas notas de R$ 10, R$ 20, R$ 100 e R$ 200, o número indicativo do valor muda de cor quando a nota é movimentada.

Ao receber uma nota suspeita, a orientação é não repassá-la adiante, o que também constitui crime. O cidadão deve procurar uma agência bancária para solicitar a retenção e análise da cédula ou, em caso de ter sido vítima de um crime, registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.

A Operação Moeda Fria se soma a outras ações da Polícia Federal em Mato Grosso e no restante do país para combater essa prática criminosa que lesa a economia e a boa-fé dos cidadãos.

A expectativa é que, com o avanço das investigações, toda a rede criminosa por trás da falsificação em Rondonópolis seja desarticulada.