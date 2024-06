“É importante que a vítima tenha calma e reflita um pouco, pois se ela não tem envolvimento com o delito, não faz sentido ser ameaçada de represálias por alguém que ela sequer conhece.

Esse tipo de atitude não passa de golpe e as ligações, na maioria das vezes, vêm de dentro de presídios”, observa o delegado, que investiga as ocorrências de estelionato tentado e consumado no município de Tangará da Serra.